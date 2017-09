Manga: ‘Boku no Hero Academia’ en pausa por enfermedad del autor

Todo ese PLUS ULTRA afectó al autor de la serie.

En la edición #43 de la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisa, no hubo capítulo semanal de ‘Boku no Hero Academia‘ por un problema repentino en la salud de Kohei Hirokoshi, mangaka de la obra. A pesar de que la revista dice que sí hay capítulo nuevo, se debe a un error de maquetación que no se pudo arreglar antes de que se lanzara el número.

El manga comenzó su publicación en 2014 y ya cuenta con 15 tomos recopilatorios. Editorial Panini se está encargando de traer esta obra a México.

Fuente: ANN