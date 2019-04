Manga | Cells at Work tendrá otro manga spin off

La edición de Junio de la revista Monthly Shonen Sirius de editorial Kodansha, reveló que Yuuko Kakihara y Yasu lanzarán un manga spin off de la historia Cells at Work (Hataraku Saibo) que tendrá el título de Hataraku Kesshōban-chan (Platelets at Work) el próximo 25 e Mayo.

La historia se centrará en el personaje de las plaquetitas, del manga original; que a todos nos encantaron en su versión animada.

Cells At Work – la historia de tu cuerpo.

Esta es una historia sobre ti, sobre el interior de tu cuerpo. Según varios estudios, el cuerpo humano posee unos 30 billones de células. Estas células trabajan duro cada día dentro de su mundo, que es tu cuerpo. Desde los Glóbulos Rojos que portan el oxígeno, hasta los Glóbulos Blancos que se enfrentan a las amenazas de las bacterias. ¡Conoce a los héroes y las historias que se desarrollan en tu interior! Basado en el manga de Akane Shimizu, un anime con células antropomorfas y que nos cuenta la vida diaria de nuestro propio cuerpo.

El manga Cells at Work tiene una adaptación animada y está disponible en el servicio de Crunchyroll, además de un spin off llamado Cells at Work BLACK.

Lo vimos en: ANN