Manga | Chōjin-Kokoseitachi wa Isekai demo Yoyu de Ikinuku Yōdesu! tendrá serie animada

La revista GA Bunko reveló este miércoles que la novela Chōjin-Kokoseitachi wa Isekai demo Yoyu de Ikinuku Yōdesu! (High School Prodigies Have It Easy Even In Another World) obra de Riku Misora y Sacraneco, tendrá una adaptación animada, y ya tiene una cuenta oficial en Twitter además de una página web oficial.

La serie ya tiene además su primer imagen (arriba) y video (abajo) promocionales.

Una historia de niños genio.

En Japón, hay siete chicos de preparatoria que son genios de clase mundial, con conocimientos de muchos temas, desde gobierno hasta economia y muchos otros más. Un fatídico día, tienen un accidente mientras viajaban en un avión, todos pierden el conocimiento y cuando despiertan, se encuentra en un mundo diferente.

Al encontrarse en un lugar extraño donde la magia y las bestias son reales, inmediatamente entran en pánico, ¡o al menos eso es lo que hubiera pasado si fueran estudiantes comunes!

Como sea, los siete usan su talento de la forma menos común, para poder regresar a casa…

“Tomemoslo con calma, si nos dejamos llevar, podríamos destruir este mundo”.

Las novelas se publican desde el año 2015 y tienen hasta el momento 7 volúmenes publicados; la historia cuenta además con una adaptación a manga, obra de Kōtarō Yamada y se publica en la revista Young Gangan de editorial Square Enix.

Lo vimos en: ANN