Manga: Hajime Isayama considera cambiar el final de Shingeki No Kyojin

Hajime Isayama, el creador de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) reveló en una entrevista con el medio White-screen.jp que aunque ya tenía planeado el final de la historia cuando la serie empezó, puede ser que cambie el final debido a la introducción de nuevos personajes e historias. El mangaka también confesó que ha estado pensando en un final dónde todos los personajes mueren pero que después de la popularidad que ganó el anime de los titanes esta dudando en si debería de traicionar a los fans de esta manera. “Quiero hacerlo pero que no está seguro de si debería de..”.

¿Qué les parece? ¿Le creen que tenga ya el final preparado o sólo está picando a los fans?

Vía: ANN.