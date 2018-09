Manga | Reseña – Little Witch Academia (Volúmen #1)

PANINI MANGA sigue sorprendiéndonos con grandes títulos, esta vez Little Witch Academia, un manga muy diferente a todos los que hemos leido antes, el primer manga de You Yoshinari (Historia) y Keisuke Satou(Arte), tambien el primero en ser adaptado a manga de los animes originales de Trigger.

La edición de este tomo #1 esta increíble, tiene varias paginas a color y un separador de colección. La historia es una joya, así como su divertido arte que sin duda nos hace pensar en los cartoons americanos, tal cual como ya nos lo habían presentado en el anime.

La historia que nos cuenta el manga

Little Witch Academia nos habla de Akko, una chica común y gran fanática de la gran bruja Shiny Chariot, ella decide asistir a la academia mágica Luna Nova, así dará inicio a su divertida aventura, junto con personajes como Sucy y Lotte quienes la acompañaran en la academia para convertirse en brujas.

Si ya haz visto el anime no puedes quedarte sin la nueva colección de Little Witch Academia; la portada de manga es muy colorido y diferente, los autores prometen muchas aventuras que no verás en el anime, sin contar que puede ser mucho más detallado que la animación.

Este primer tomo de un total 17, lo puedes conseguir en los distintos puntos Panini ubicados en la república, así como tiendas de autoservicio y en la tienda en línea de la editorial de manera individual o en modalidad de suscripción con la que podrás recibir volumen tras volumen en la puerta de tu casa y a un precio especial.