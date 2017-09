Manga: Los Guardianes de la Galaxia, del filme al manga

De la mano de Kohei Uchida podremos seguir viendo las aventuras de los Guardianes de la Galaxia pero ahora en forma de manga (porque a no mucha gente le interesó el cómic de Bendis). La historia de Uchida se llamará Guardians of the Galaxy: Galaxy Rush y afortunadamente para nosotros los capítulos son gratis en la aplicación de Manga Box.

La historia del manga comienza donde los Guardianes están por entrar al Galaxy Rush, una carrera bastante peligrosa dodne todo se vale y es todos contra todos. La finalidad de esa carrera es descubrir quien es el piloto más hábil y el más rápido de toda la galaxia… y obviamente Rocket Raccoon está dispuesto a hacer hasta lo imposible para conseguir ese título.

Todo parece indicar que la carrera se llevará acabo en el reino de Vanaheim, mejor conocido por ser uno de los 9 reinos que vimos en Thor. Sin embargo, no sabemos si tendrá alguna conexión con la nueva película de Thor Ragnarok o algo por el estilo.

Fuente: ANN