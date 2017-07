Manga: One Punch Man cuenta con 13 millones de copias impresas

En el capítulo 119 del manga One Punch Man, obra de ONE y Yuusuke Murata, se anunció que la historia cuenta con 13 millones de copias impresas. Shueisha publicó el capítulo en el sitio web Tonari no Young Jump.

Hasta el pasado 30 de Marzo, One Punch Man, contaba con 12 millones de copias impresas.

El manga One Punch Man es la adaptación de una historia web publicada por ONE que lleva el mismo nombre; actualmente One Punch Man se publica de manera gratuita en el sitio Tonari no Young Jump. Shueisha publico el 13° volumen compilatorio el pasado 4 de Abril en Japón, el 14° volúmen estará disponible el próximo 4 de Agosto.

Madhouse junto con el director Shingo Natsume realizaron una adaptación animada de 12 episodios, que se estrenó en Octubre de 2015, y puede verse en el servicio de NETFLIX; una segunda temporada ya está en producción.

Via: ANN