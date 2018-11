Manga | Reseña – InuYasha (Volumen 2)

Las aventuras de Inuyasha y Kagome para buscar la “Shikon no Tama” han comenzado y en este volumen, seremos testigos de que la tarea no sera nada fácil. Ambos enfrentarán a partir de ahora enemigos que no solo buscan la perla, si no asesinar a sus contrincantes.

Kagome por su lado tendrá que comenzar la difícil tarea de balancear su vida en el presente con su misión en la época feudal, sin dejar de lado las preocupaciones de un típica adolescente.

Historia

Este volumen nos presenta la conclusión del enfrentamiento de Inuyasha con hermano Sesshomaru por la Tessaiga, su fatal encuentro con una mascara en la actualidad devora humanos y hasta ahora el encuentro más peligroso de Inuyasha con los hermanos trueno Raiten y Miten.

Opinión

Es nostálgico volver a la historia de este Hanyo y tenerla en nuestras manos con tan excelente edición es un verdadero lujo, la sobrecubierta sigue la linea del anterior, con una ilustración original de Rumiko Takahashi, cuyos diseños demuestran expresividad aún en los paneles más pequeños.

No podemos dejar de lado la emotividad de estos capítulos, el comienzo de los sentimientos de Kagome hacia este caprichoso y engreído personaje, la posibilidad de una muerte segura a manos de un enemigo y la adición de un nuevo compañero de viaje, comienzan a formar la gran aventura que nos queda por delante.

Otro punto a su favor es que por fin podemos disfrutar de la obra de esta artista sin censura, ya que violencia y desnudez se muestran tal y como la artista lo planeo desde un principio

¡No podemos dejar de recomendarte uno de los grandes Shonen de nuestra época!

Donde conseguirlo:

Disponible en los distintos puntos Panini ubicados en la república, así como tiendas de autoservicio y en la tienda en línea de la editorial de manera individual o en modalidad de suscripción con la que podrás recibir volumen tras volumen en la puerta de tu casa y a un precio especial.