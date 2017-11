Manga: Saint Seiya: Episode Zero nuevo proyecto de Masami Kurumada

Hace un tiempo Masami Kurumada comentó que tenía un proyecto que seguramente iba a sorprender a todo mundo. Este proyecto tenía de nombre Episode Zero, o Episodio Cero en español, e iba a tener que ver directamente con Saint Seiya pero no necesariamente con Next Dimension. Hubo mucha especulación en su momento respecto a que si sería algo del paradero de la mente de Seiya, o quizás una precuela de Touma y otros personajes que hace mucho que no salen en Next Dimension.

Sin embargo, ya porfin sabemos de que se tratará este Episodio Cero puesto que en la edición de enero de la Champion Red, publicada ahora en noviembre por Akita Shoten, Masami Kurumada reveló que comenzará una mini serie de 3 capítulos de nombre Saint Seiya: Episode Zero. Este nuevo título de caballeros del zodiaco comenzará el 19 de enero precisamente en la Champion Red y lo mejor de todo es que si será una precuela pero no de Next Dimension sino del Saint Seiya original ya que tendrá de protagonista al muy poco explorado Aioros de Sagitario y contará la historia de como protegió a Saori Kido al enterarse de que ella sería la reencarnación de Athena. Aun no sabemos si serán capítulos cortos de 20 páginas como los de Next Dimension o si se tratará de una obra con capítulos más largos tales como Saintia Sho. Lo que si sabemos es que el primer capítulo tendrá las primeras páginas a color y además también vendrá con un calendario de Regalo.

Fuente: Universo Saint Seiya