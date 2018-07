¡Maratón Colosal de Attack on Titan en Cinépolis!

¡Prepárate para un maratón que ningún fan de Attack on Titan se puede perder!

¡Junta a tu escuadrón y vive en la pantalla grande del horror y acción de Attack on Titan que invadirá los Cinépolis de México el 21 y 22 de Julio, dónde podrás disfrutar de un colosal maratón dónde podrán ver en la pantalla grande las tres cintas anime de Attack on Titan y el primer episodio de la tan esperada tercer temporada de Attack on Titan.

El maratón de Attack on Titan presentado por Konnichiwa Festival y Cinépolis se dividirá de la siguiente manera:

21 de Julio:

Attack on Titan – Guren no Yumiya (Crimson Bow and Arrow)

Attack on Titan – Jiyuu no Tsubasa (Wings of Freedom)

La humanidad ha sido forzada a vivir dentro de murallas. Un fatídico día la aparición de un Titán Colosal nos recuerda porqué. Las fuerzas armadas de reconocimiento no pudieron detener el avance de los titanes, lo que causa el exterminio de la mitad de la población de la Muralla María. Eren Jaeger quedará marcado de por vida al ver como su madre es asesinada por los titanes. Este evento hará que Eren jure luchar contra la mayor amenaza e la humanidad.

22 de Julio:

Attack on Titan – Kakusei no Hoko (Roar of Awakening)

Primer Episodio de la tercer temporada.

¡La batalla de Eren Jaeger continúa! Después de su encuentro con la Titán hembra, no tiene tiempo para tomarse un respiro ya que una horda se acerca a la Muralla Rose. Con feroces habilidades y un nuevo plan, Eren y sus amigos se preparan para enfrentar a los Titanes. Conforme se preparan para esta guerra, comienzan a descubrir terroríficos secretos. ¿Qué son los titanes y de dónde obtienen su poder? ¿Quién está realmente de su lado?

Conforme investigan los peligros al exterior de la muralla una colosal revelación los hará estremecerse. Más titanes son identificados y lo peor, un nuevo titán aparece: ¡El Titan Bestia!

¿Tendrá la humanidad una oportunidad de sobrevivir con enemigos a diestra y siniestra?

Cines participantes:

Los boletos están ya disponibles en la mayoría de cines a través de taquillas, app y http://cinepolis.com/contenidos-alternativos

¡Para más información sigue las redes de Konnichiwa Festival!