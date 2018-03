Masashi Kishimoto estrenará serie este 2018

Masashi Kishimoto está de regreso

Hiroyuki Nakano, editor en jefe de la revista Weekly Shonen Jump de editorial Shueisha. Confirmó un nuevo proyecto para la revista. Esto durante una presentación en Tokyo el día de hoy (Lunes). La nueva serie de Masashi Kishimoto será una serialización y no un One Shot. Además confirmó que la nueva serie ya está en progreso.

Kishimoto confirmó en Octubre de 2015 que ya estaba desarollando la idea de un nuevo manga, una historia de ciencia ficción. También durante una entrevista para la revista Jump Giga de Shueisha. Kishimoto confirmó que ya estaba trabajando en un nuevo proyecto. Haciendo investigación para él. Y en Diciembre del año pasado mostró un poco de su trabajo, que sería estrenado en 2018.

Masashi Kishimoto terminó el manga Naruto en Noviembre de 2014. Después de 15 años de publicarlo en la revista Shonen Jump. Y escribió una secuela que se llama Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring. Kishimoto trabajó en el guión y diseño de personajes, además de ser jefe de producción. En la película Boruto -The Naruto Movie-.

Mikie Ikemo lanzó una secuela del manga Naruto: Boruto. Que se publica en la revista Shonen Jump desde Mayo de 2016. Kishimoto supervisa la serie. Que estrenó su adaptación animada en Abril de 2017.

