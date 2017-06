Mazinger Z (2017) se da a conocer tema musical, compositor e historia

Uno de los proyectos más fuertes este año de Toei Animation es Mazinger Z, si bien no habíamos recibido muchas actualizaciones ahora conocemos el tema Go Nagai y el staff de la cinta se presentaron en Annecy para dar a conocer algunos datos entre ellos, tema, compositor y un poco de la historia con un video el cuál circula en internet.

Primero, Ichiro Mizuki regresa para interpretar el tema de entrada, segundo Toshiyuki Watanabe (Space Brothers) compondrá la música del cine, su padre Michiaki Watanabe compuso el tema para Mazinger Z y Great Mazinger. Showtaro Morikubo interpreta a Koji Kabuto, Ai Kayao a Sayaka Yumi. La dirección de la cinta corre a cargo de Junji Shimizu con guión de Takahiro Ozawa. Los diseños mecánicos son obra de Yakayuki Yanasse (Ghost in the Shell Arise, Gundam 00), el diseño de personajes es obra de Hiroya Ijima (Afro Samurai). Go Nagai anunció que la premiere del filme se llevará a cabo fuera de Japón y que ya se encuentra licenciada en varios países del mundo, la cinta se realizó para conmemorar los 45 años de la franquicia.

La sinopsis oficial de Mazinger Z 2017 es la siguiente:

Han pasado más de 10 años. La humanidad espera un nuevo destino.

Una vez la humanidad estuvo al borde de la destrucción a manos del científico Dr. Hell. Koji Kabuto, su súper robot Mazinger Z y sus amigos pusieron fin a las ambiciones del malévolo Doctor y salvaron el mundo.

10 años han pasado de este evento, Koji siguió los pasos de su padre y de su abuelo y ahora es un científico. Dentro del Monte Fuji encuentra una estructura gigante y una misteriosa forma de vida. Una nueva amenaza cae sobre la humanidad y Koji tendrá que decidir el futuro de esta.