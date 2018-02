“Mazinger Z Infinity” El cierre perfecto para los nostálgicos del rey de los mechas

El pasado 13 de enero se estrenó en Japón la nueva película del rey de los mechas, Mazinger Z para el gusto de aquéllos otakus de la vieja guardia que crecieron viendo las aventuras de Koji Kabuto; quién pilotando el robot gigante, protegía a la humanidad de las Bestias Mecánicas (Kikaiju) del Dr. Infierno (Dr. Hell).

“Una celebración de la obra de su creador, Go Nagai, en el marco del 50 aniversario de su debut”

Sin ningún reparo, la película comienza arrojando al espectador toda la acción de las batallas robóticas que hicieron famosa a la serie durante los ochenta (setenta inclusive, si recordamos que fue en esa época cuando se estrenó en Japón). Inmediatamente, nos reencontramos con las misma emoción que sentíamos cuando veíamos a Mazinger defender al Laboratorio de Energía Fotónica cuando éramos niños. Es obvio que ésta era la intención de los productores, ya que sin duda alguna, Mazinger Z Infinity no sólo es un viaje a la nostalgia, sino una celebración de la obra de su creador, Go Nagai, en el marco del 50 aniversario de su debut.

La historia de Mazinger Z Infinity toma lugar 10 años después del final de la serie original y nos pone al día con lo que ha pasado en la vida de todos los personajes: Koji Kabuto, quién ha decidido continuar el trabajo de investigación de su padre y abuelo; su hermano menor Shiro, ahora un joven adulto también piloto de un mecha; Sayaka Yumi, la nueva directora del Laboratorio; su padre, el Dr. Yumi, quién ahora es el primer ministro de Japón, y Boss, quién sigue apoyando con todas sus fuerzas a Koji junto con la pandilla de motociclistas y pilotando el querido Robot Boss; además de un nuevo personaje esencial para la historia. No sólo eso, sino que también veremos acción por parte de Great Mazinger, y su piloto, Tetsuya Tsurugi.

Mazinger Z Infinity es una gran obra y una película que los fans de Go Nagai no se pueden perder

Algo que no podemos dejar de aplaudir es la calidad de la animación de Infinity, de verdad se nota el amor a la obra de Go Nagai en cada detalle. Si bien hay algunos cambios en el diseño de personajes, no son tan radicalmente drásticos que los hace irreconocibles, más bien, es una actualización de los mismos. Las Bestias Mecánicas; dirigidas por Dr. Hell, el Barón Ashler (Baron Ashura) y el Conde Decapitado (Count Broken), se ven impresionantes, y los fans van a poder reconocer a más de una. Obviamente, el espectáculo se lo roba Mazinger, al cual podemos apreciar muchísimo más detalladamente que en cualquiera de sus encarnaciones pasadas, especialmente, durante las batallas que en alta definición son espectaculares.

Salvo algunos detalles existencialistas que no terminan de encajar del todo dentro del universo de Mazinger Z Infinity es una gran obra y una película que los fans de Go Nagai no se pueden perder. Su éxito no es en traernos algo innovador, sino en revivir esa nostalgia ochentera y actualizarla, trayendo a Mazinger al siglo XXI, permitiéndonos emocionarnos nuevamente como cuando veíamos por primera vez al rey de los Mechas hace más de 30 años y, finalmente, cerrando su historia.

La cinta se estrenará en México y Latinoamérica el próximo mes de Abril, distribuida por Diamond Films.