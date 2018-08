Reseña: Mentes Poderosas, una nueva saga juvenil.

Mentes Poderosas… una nueva distopía juvenil.

Mentes Poderosas es el nuevo intento de crear esa nueva saga que capture la atención de los adolecentes, como en su momento lo hizo Hunger Games, Crepúsculo y Mazer Runner entre muchas otras. Al igual que las mencionadas anteriormente esta historia se basa en novelas juveniles que ya han conquistado un público y que buscan repetir su éxito ahora en taquilla y poder abarcar a un público más amplio. Mentes poderosas nos cuenta la historia de un mundo distópico donde la mayoría de los niños han muerto y los que no, han sido encerrados en campos de concetración bajo la promesa de curarlos de la “enfermedad” que padecen.

La cinta es producida por Shawn Levy y Dan Levine, el primero es el productor de “Stranger Things”, mientras que el segundo de la película “The Arrival”. La película es dirigida por Jennifer Yu Nelson, directora de Kung Fu Panda 2 y 3 y es su primer trabajo con actores reales.

Mutantes adolescentes… de nuevo.

La historia nos muestra que hay 5 tipos de poderes que cada niño sobreviviente puede tener. Los adultos o gobierno como prefieran llamarlo, los clasifican según el peligro y por color. Los verdes son muy inteligentes, los azules tienen poderes telequinéticos, los amarillos controlan la electricidad, los narajas pueden controlar la mentes y los rojos pueden controlar el fuego. Los niños narajas y rojos nunca se ven en los campos de concentración, por lo que te dan a entender que son eliminados rápidamente.

La protagonista de Mentes Poderosas es una chica llamada Ruby Daly que logra escapar de un campo de concentración. Aquí es donde la película pone interesante ya que descubrimos que hay más bandos entre los adultos, como “La Liga” o “Rastreadores”, grupos que no nos dejan clara su postura, si son posibles aliados o enemigos. Ruby se encuentra con otros niños que también lograron escapar y los acompañaremos en sus aventuras para descubrir si existe un lugar a salvo para ellos en este mundo.

Una nuevo intento por ocupar el trono de Hunger Games

Mentes poderosas tiene muy claro su público y si no eres adolescente la historia te va a parecer bastante cursi y hasta un poco exagerada. Estamos en un momento donde no existe una franquicia que domine el cine de adolescentes y la cinta es un buen intento que con dificultad podrá llenar ese vacío. La historia es bastante entretenida hasta que llega a la parte donde tenemos que lidiar con la atracción que sienten los dos protagonistas, en este punto la película deja de ser atractiva ya que le da más peso a su relación amorosa que el peligro real que existe o incluso al mundo dónde viven.

La película claramente te pide que entres en el juego y no hagas muchas preguntas, porque si empiezas a cuestionar las bases surgen muchos huecos argumentales, sobretodo si uno se pone a pensar acerca de las consecuencias de que no existan niños y sobre la pasividad de los adultos ante los campos de concentración. Si lo que quieres es ver una película que no pida mucho de ti más que le permitas entretenerte un rato y que al final te quedes con más preguntas que respuestas, esperando a una siguiente entrega, Mentes Poderosas es para ti.