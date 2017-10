Merch: Imágenes oficiales de METAL BUILD Mazinger Z

Directo de la nueva película "Mazinger Z Infinity" nos llega la nueva figura que retrata el look moderno de Mazinger.

Desde hace rato que sabemos que hay una nueva película de Mazinger a punto de ver la luz y que esta película será una secuela de la serie original. Lo más interesante de todo es que esta película tendrá como protagonista a (obviamente) Mazinger Z… pero en una versión completamente nueva y “diferente”.

Y bueno, como con casi todo lo que tiene que ver con Toei, Bandai está detrás de toda la mercancía y en este caso ya podemos ver las imágenes oficiales (y no escaneadas) de como se verá la figura en todo su esplendor.

Lo primero que sale a relucir es que esta figura no pertenece a los Soul of Chogokin sino que a la serie Metal Build… que es casi lo mismo pero no es igual (es meramente una cosa de nomenclatura, a grandes razgos los Super Robots son Chogokin y los Real Robot son Metal Build).

Entre lo que más destaca es que esta figura tiene muchísimos paneles segmentados a lo largo del cuerpo, haciendo que se vea muy diferente pero a la vez igual. También podemos ver que el Jet Scrander estará presente y que, por su puesto, no faltarán los Rocket Punches. Esta versión de Mazinger Z tendrá un costo de alrededor de $205 dólares y saldrá en el 2018.

Fuente: Bluefin