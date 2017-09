Merch: Mazinger Z también estrena figura

Previamente habíamos reportado que Mazinger Z estará viendo la acción nuevamente en los cines con su película Mazinger Z / Infinity. Cabe destacar que la razón de ser del filme es para conmemorar el 45 aniversario del manga y anime de Mazinger. Y como ya sabemos, siempre que Toei hace algo, Bandai le sigue con la mercancía.

Ya mas o menos habíamos podido ver varias imágenes de la nueva versión de Mazinger Z tomadas por los fans en los eventos de Tamashii Nations, sin embargo no eran muy buenas imágenes. Ahora ya fue reportado oficialmente por Bandai y definitivamente se ve espectacular. Algo bastante curioso es que esta nueva figura no vendrá de parte de la serie Soul of Chogokin sino de Metal Build. Las diferencias entre esas dos líneas realmente son más bien de nomenclatura ya que ambas incorporan metal en la construcción pero casi siempre los Soul of Chogokin retrataban a los Super Robots y los Metal Build a los Real Robots.

Independientemente de la línea a la que pertenezca, la nueva escultura de Mazinger se ve bastante impresionante ya que logra una mezcla perfecta entre lo moderno y lo clásico, tal y como sucedió con la canción del opening que pudimos escuchar en el trailer. Y si bien todavía no tenemos las imágenes oficiales, por el momento podemos observar todas sus características en estos scans de las revistas japonesas.

Fuente: Tamashii