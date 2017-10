Merch: Nuevas figuras de Neon Genesis Evangelion

La línea de Evangelion Evolution de la gente de Revoltech ha estado dando mucho de que hablar este año ya que previamente habíamos visto al EVA final de la tercera película del Rebuild of Evangelion así como también el EVA inicial de Mari Makinami. En este caso estamos viendo al Evangelion Unit-00 y al Mass Production Evangelion y tal como con las otras figuras, lo más interesante de estas piezas son la cantidad tan impresionante de accesorios incluidos:

El EVA 00 no solamente viene con lo estándar de las varias manos intercambiables sino que además trae un par de brazos completos extra, todo con el fin de recrear su look de cuando está deteriorado. Además, también trae el misil que le explota en la cara al Décimo Ángel; esa criatura en conjunto con su Campo AT vienen junto con el EVA 00. Así que podrás recrear aquella mítica escena donde el EVA 00 está luchando ferozmente en contra del Ángel.

Por otro lado, el EVA de producción masiva viene con varias caras… que en este caso son bocas ya que ese Eva, visto en la película de The End of Evangelion, es más bien una bestia sin ojos con un hocico gigante bastante expresivo. Obviamente esa figura la podrás poner con o sin alas, tal como en la película, y si decides ponerlo con alas, viene una base incluida para las poses aéreas. Y ya para concluir, el Mass Production Evangelion contará también con la lanza de Longinus y la espada de doble filo.

La figura costará alrededor de $44 dólares y saldrá a la venta en febrero.

Fuente: ANN