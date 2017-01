Merch ¡Se anuncia BD para Revolutionary Girl Utena!

Buena noticia para los fans de Shoujo Kakumei Utena y es que Right Stuf / Nozomi Entertainment anunciaron que lanzarán al mercado por primera vez una edición BD de Utena en el 2017. La distribuidora lanzó una edición en DVD en el 2011 en tres tomos.

Shoujo Kakumei Utena salió en la televisión japonesa en 1997 y duró 39 episodios y fue una de las series que han marcado el género Mahou Shoujo y fue una de las series más controversiales de los noventas. Kunihiko Ikuhara (Sailor Moon, Penguindrum, entre otras) dirigió la serie en el estudio J.C. Staff.

What’s your new year’s resolution? We resolve to get Utena on Blu-ray out in 2017. pic.twitter.com/ZIY9yynv9V

