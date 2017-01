Merch | Se revela dakimakura de Yuri!! on ICE

M’s Factory publicó una imagen via Twitter en donde nos da una probadita, del diseño de una dakimakura (almohada para abrazar) inspirada en el anime que fue todo un hit en la pasada temporada de Otoño 2016 Yuri!! on ICE. La compañía solo muestra un poco del diseño, pero se puede apreciar al protagonista de la serie Yuri Katsuki, recostado en una cama, y seguramente escuchando el tema de la serie “Yuri on ICE”.

La compañía pidio a los fans paciencia y que publicarán más información del producto más adelante. Teniendo en cuenta que el mensaje al final de la serie “See You NEXT LEVEL” podria ser una pista para los fans que esperan más de la serie.

Via ANN