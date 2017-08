Merch: Una nueva versión del Wing ZERO por Hajime Katoki

Las figuras de acción, ya no son cosa de niños.

Tal parece que Gundam, por lo menos en Japón, siempre está dando de que hablar. Ya previamente mencionamos que después de retirar la legendaria versión de tamaño real del RX-78-2, su lugar estará siendo ocupado por un nuevo Gundam Frame que retrata al Gundam RX o Gundam Unicorn. Sin embargo, también hay otra noticia que tendrá contentos a todos los fans occidentales de Gundam. Estamos hablando de la nueva figura del Wing ZERO de la línea Gundam Fix Figuration Metal Composite.

Recientemente Tamashii Nations reveló un video y sitio informativo donde explica todo sobre el lanzamiento de una nueva figura del XXXG-00W0 Wing ZERO, uno de los Gundams más emblemáticos que no pertenecen a la metatrama central de la franquicia. Lo novedoso de la figura es que fue producida por Hajime Katoki, el creador de la versión del Wing ZERO para la película de Endless Waltz.

Entre todas las características con las cuales contará, las más interesantes son el hecho que tendrá partes metálicas, que podrá transformarse en dos versiones de su modo avión: uno para dentro de la atmósfera terrestre y otro para el espacio, y que incluso incorporará una semi transformación para cuando se “active” el modo ZERO [que desafortunadamente no es tan espectacular como los cambios entre el Unicorn Mode y el Destroy Mode de Gundam Unicorn].

A la fecha de la publicación no sabemos si llegará a occidente por medio de DAM pero si sabemos que saldrá a la venta en Japón en el 2018 y tendrá un costo de 27,000 yens.

Fuente: Bandai