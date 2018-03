MEGA XP ¡Genial para toda la familia!

Mexico Game Experience un evento para toda la familia

La Mexico Game Experience o simplemente Mega XP. Es el primer evento sobre juegos de mesa, juegos de cartas (TCG), accesorios, dibujantes y creadores de juegos de mesa. Se llevó a cabo este 24 y 25 de febrero en Expo Reforma en la Ciudad de México.

Muy a diferencia de las expos de anime, manga y comics que seguramente han visitado antes. La Mega XP tiene un objetivo distinto de público, más no por eso quiere decir que no todo el público pueda disfrutarlo. De hecho es un evento que absolutamente TODA LA FAMILIA PUEDE DISFRUTAR.

¿Qué nos trajo la Mega XP?

La gran mayoría de los expositores presentó todo su arsenal de los juegos de mesa que maneja. Estos juegos de mesa son muy diferentes a los que comúnmente estamos acostumbrados. No encontraran el típico Turista o Monopoly ni Serpientes y Escaleras, Conecta 4, Adivina Quién Es, etc ¡NO!. Los juegos de mesa presentados son más complejos, con mejor arte y dibujos, más divertidos y entretenidos. Realmente son juegos que nos motivan a pensar, a descubrir, a valorar, a cooperar y a actuar. Son juegos que realmente ponen un desafío muy entretenido en las personas que juegan. El hecho de jugar provoca una adicción que te mantiene alejado de la televisión, del internet, del celular. Te pone más en contacto con tu familia y amigos con quiénes disfrutarás estos juegos.

Dentro de Mega XP se pudieron observar a familias, amigos y desconocidos jugando en una de las muchas mesas de juego que había en el evento. Y cuándo decimos muchas, verdaderamente había MUCHAS. Todas ellas con un juego de mesa listo para ser probado por los asistentes.

¿Puedo jugar o ya soy muy grande?

Así cómo cualquier tipo de entretenimiento, los juegos de mesa tienen un rango de edades. Estos juegos no son la excepción, algunos juegos son para adolescentes y mayores. Pero realmente hay muchos otros juegos que se pueden jugar sin ningún problema desde la edad de 6 años. El límite de edad sólo está determinado por las ganas o motivación que tenga el “adulto” de querer jugar. Realmente yo me sorprendí al ver a familias enteras, pequeñitos, bebés en brazos, padres y abuelos en el evento. Fue gratificante (y no soy el organizador del evento) ver que personas de distintas edad acudieron al evento. Y se divirtieron y entretuvieron bastante.

¿Son rápidos o tardan mucho al jugar?

Los juegos tienen dinámicas muy distintas y varían de acuerdo a su clasificación. Entre lo tipos de juegos, existen juegos abstractos, cooperativos, todos contra todos, uno contra todos, etc. Cada uno de estos juegos tiene sus propias reglas y por lo tanto la cantidad de participantes y duración varia también. Hay juegos que se pueden jugar en pareja hasta aquellos que tienen 8, 10 o más jugadores al mismo tiempo. El tiempo de juego puede ir desde los 15 o minutos hasta 2 o 3 horas, dependiendo de la complejidad del juego. El promedio de tiempo de los juegos más populares suele ser cómo de 40 minutos. Incluso para ayudar a los pequeños a que vayan adquiriendo el gusto por los juegos de mesa, existen versiones para niños cómo Catan Junior y Mi Primer Carcassonne.

Hablemos de $$$

Los precios de los juegos varían también pueden ir desde los $320 pesos hasta los $2000 pesos aproximadamente. El promedio de los juegos que compra la gente es de $600 pesos. A pesar de salirse del presupuesto de lo que uno considera cómo un juego de mesa, bien valen la inversión. Ya que son juegos que ofrecerán horas y horas de entretenimiento y re-jugabilidad. Además de que algunos incluyen expansiones para ofrecer mucho más variedad al juego que uno ya posee.

Si ya compré ¿cómo lo cuido?

Cómo cualquier otro juego hay que tener cuidado al usarlo y guardarlo. El problema es la gran inversión que se hace en estos juegos por lo que se debe tomar mayor cuidado a la hora de manejarlos. Por ejemplo, se recomienda jugar siempre en una mesa y no en el suelo. Una mesa de poker es ideal porque dicha mesa tiene sus partes bien definidas dónde se puede poner el tablero. Las cartas, los tokens (piezas dentro del juego que sirven cómo personajes, herramientas, trampas, etc). Y un área para lanzar los dados y que no estropeen el tablero por lanzar los dados sobre él. En caso de que el juego sea de cartas, es necesario ponerles una mica (por muy fea y barata que sea) para cuidar las cartas de los líquidos, comida, abrasivos y grasa de los dedos.

Un tipo de juegos de mesa llamado legacy son juegos de “úsese y tírese”. La dinámica del juego pide romper el instructivo, las cartas o en el mejor de los casos doblar las cartas y rayar el tablero. Por lo que cuando se tiene uno de estos juegos es un must el sacar copias fotostáticas de todas las piezas del juego que se van a dañar. Para poder así jugar con las copias y jugar las veces que se quiera este tipo de juegos.

Bueno… ¿Y cuál juego me recomiendas?

Excelente pregunta y la respuesta es tan amplia cómo los gustos que tengas. Existe un vasto catálogo para todos los gustos y bolsillos. La mejor manera de saber es acercarse a una de estas tiendas especializadas en venta de juegos de mesa cómo Devir México, Gamesmart, Von Kraken o a un club de juegos de mesa cómo La Caravana Lab. Pregunta directamente a los encargados para que veas cuál sí y cuál no. También pueden preguntar con amigos que tengan este tipo de juegos para buscar recomendaciones. Una más es buscar reseñas en YouTube para que vean incluso cómo se juegan algunos juegos.

¿Es todo?

¡Pero por supuesto que no! También pudimos encontrar stands de artistas. Mauricio Herrera que ha trabajado en Heartstone, World of Warcraft y God of War. La pareja de casados Jours de Papier. Creadores cómo Ivan Escalante; y Luis Alfredo Cortés creador del juego Adigma.

También hubo creadores de accesorios para juegos cómo Bicéfalo BoardGames. No podía faltar el bonito cosplay y en esta ocasión pudimos ver a Alexa Turner y Tai Tai en el área de Cosplay. Por si gustan seguirlas sus paginas de Facebook son: Alexa Turner y Tai Tai Cosplay. También pudimos ver que Kamite y Panini estuvieron presentes aunque no eran la atracción principal.

No podemos olvidar lo que los amantes de los TCG estuvieron esperando. Los torneos de Magic The Gathering y de Yu-Gi-Oh!. Se llevaron a cabo 3 Preliminary Pro Tour Qualifiers de Magic. Donde la asistencia fue bastante grande porque el ganador se llevaba una invitación para los Regional Pro Tour Qualifiers. También se llevó a cabo un torneo Extravaganza de Yu-Gi-Oh! patrocinado por Konami. Donde el premio principal era poder llevarse uno de los game mats (tapetes de juego) exclusivos del torneo. Otro torneo que se llevó a cabo fue el de X-Wing en el piso de exhibición dónde todos los asistentes del día sábado observaron por lo menos algunos minutos de los encuentros.

Veredicto

Realmente la Mega XP fue un evento pequeño que en las primeras horas del día se veía destinado a perecer, pero conforme pasó más el tiempo, la afluencia de asistentes incrementó mucho y se observaba en todos ellos que estaban pasando un buen rato. Las mesas de juego estuvieron siempre llenas de gente probando los diferentes juegos que había en el evento.

Aparte de probar los juegos existía la posibilidad de compra para llevarlos ese mismo día a casa y seguir echando la reta en ella. En caso de no poder adquirir algún juego, a la entrada del evento se regaló a los asistentes una banda de cartón para que se sintieran el mismísimo Yugi Muto, que realmente era una promoción para el juego móvil Yu-Gi-Oh! Duel Links, también se llevaron el poster oficial de la Mega XP y por si fuera poco los asistentes podían escoger una de las diferentes cajas disponibles cada una con 2 mazos de Magic The Gathering para que se inicien en el bonito mundo de los TCG.

Después de todo, la Mega XP fue un gran evento que permitió informar y motivar a los asistentes sobre los juegos de mesa. A precios accesibles para la entrada, seguramente más de uno de los asistentes quedó con cosquillita de llevarse alguno de los juegos de mesa que probó durante el evento. Y lo más importante y que mencioné algunos párrafos arriba, el evento fue completamente familiar dónde TODOS los partícipes en los juegos disfrutaron de juegos que jamás habían visto y mucho menos probado.

La espera comienza para la siguiente edición de la Mexico Game Experience y habrá que ver las sorpresas que la acompañarán.