¡México nuevo campeón del World Cosplay Summit!

El pasado fin de semana el equipo mexicano Banana Cospboys ganaron el primer lugar en el World Cosplay Summit con una increíble participación basada en el videojuego Street Fighter que sin lugar a dudas nos llenó de nostalgia y asombro. Coordinación, fuerza, carisma, creatividad y atletismo es como podemos describir la gran participación de México en el WCS celebrado en Nagoya, Japón.

La dupla de Banana Cospboys está compuesto por dos mexicanos originarios de Cancún llamados Luis Gamboa y Eduardo Peralta quienes arrasaron con los premios del World Cosplay Summit 2018 llevándose a casa seis premios, el tan ansiado Primer lugar, el Air Asia Award, Futaba Award, Laguna Ten Bosch Award, Nico Nico View Choice Award y Rinn Award.

El segundo lugar del WCS2018 se lo llevó el equipo de Indonesia y el tercero se lo llevó el equipo de Tailandia, puedes revisar sus performances aquí: Team Indonesia – Warriors Orochi 3, Team Thailandia – Monster Hunter: World.

BREAKING: Congratulations to Mexico for their amazing acrobatic winning performance at the #WorldCosplaySummit in Nagoya. Photos & details: https://t.co/JEfu17E07J#WCS2018 #wcs #コスサミ pic.twitter.com/n6jM77YQNQ

— AndrewJapanesePhotos (@japanesephotos) August 5, 2018