Anime | Le película MIRAI es nominada en los premios OSCAR

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas anunció hace unas horas a los nominados para la 91ª entrega de los Premios de la Academia (Los Oscar). Como es de esperarse hay muchas nominaciones que ya estaban más que “cantadas” y una que otra sorpresa. A nuestro parecer una de estas sorpresas es la película Mirai del director Mamoru Hosoda.

Mirai es nominada en la categoría de mejor película animada, sin embargo parece que es solamente la cuota que la premiación debe tener, ya que sin este tipo de películas, la terna siempre estaría compuesta de obras de los estúdios Disney, PIXAR o ILUMINATION.

Nos deja un sabor de boca un poco amargo ya que en años pasados cintas que captaron la atención de muchísimas personas, e incluso fueron multipremiadas en distintos festivales de cine, no fueron consideradas para los Oscar; claro está que hablamos de Koe no Katachi y Kimi no Nawa, ambas películas que nos conmovieron hasta las lágrimas tanto en su aspecto visual como en su narrativa y dirección.

Esperemos que Mirai llegue muy pronto a cines de México y Latinoamérica, ya que es una cinta multipremiada y basada en la experiencia de Hosoda como padre, eso de la da un plus sobre otras cintas animadas con las que compite en esta nominación.