Kpop | MONSTA X estrena el mini documental “When you call my name”

Como parte de sus actividades con su mas reciente material “Take.1 Are you there?” los chicos de Monsta X han presentado el mini documental “When you call my name” en colaboración con Viki.com

En este primer episodio Monsta X se reunió con el cantautor norteamericano Gallant el cual ha sido nominado al Grammy y juntos comentaron historias acerca de sus orígenes, sueños,así como de sus aspiraciones en su camino al éxito.

El primer episodio ya se encuentra disponible en el servicio de VIKI, así que no te lo pierdas y checa el increíble dueto acústico que realizaron de “Beautiful”!