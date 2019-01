VG | Mortal Kombat 11 – la brutalidad regresa este 2019

Pronto tendremos un evento especial en donde nos revelarán muchos detalles de Mortal Kombat 11, juego que llegará muy pronto a nuestras consolas.

La cita será a través del perfil de Nether Realm en la plataforma Twitch el próximo 17 de Enero en donde conoceremos muchos nuevos detalles del juego.

Brutal. Bloody. Brash. The gameplay reveal for #MK11 is in just 4 days! https://t.co/ArJITxDowG pic.twitter.com/QAihcFq6cw

