Japón | El Museo de Ghibli tendrá una nueva exhibición

El Museo de Ghibli, tendrá una nueva exhibición a partir del próximo 12 de Septiembre, para celebrar el lanzamiento del libro de ilustraciones “Totoro no Umareta Tokoro” (Where Totoro Was Born).

El libro se centra en la profunda conexión de Hayao Miyazaki con la ciudad de Tokorozawa y el área que la rodea, que sirvió de base para el escenario en donde la historia de la película Tonari no Totoro (My Neighbor Totoro) se lleva a cabo. Incluye ilustraciones realizadas por Miyazaki y por su esposa, la animadora Akemi Miyazaki. El libro está a la venta en Japón por un precio de 1296 yenes (12 dólares).

Además trata sobre la diversidad natural de la zona a lo largo de las estaciones con bocetos y entradas de diarios de Akemi y dibujos del mundo de Tonari no Totoro y una entrevista de Hayao Miyazaki.

En la exhibición se mostrarán algunos bocetos hechos por Akemi que pueden no estar incluidos en el libro.

Los boletos para asistir al museo durante el mes de Septiembre ya están agotados, mientras que los boletos para octubre salen a la venta el próximo 10 de Septiembre.

