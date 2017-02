Música | BRADIO – en japón también conocen el funk

Existen una infinidad de grupos que podríamos recomendarles, sin embargo, empezaremos con algo fuera de lo común dentro de la música japonesa.

BRADIO – Japón sabe hacer funk

No es bueno empezar adulando a un grupo que tal vez no conocen así que haremos copy-paste de la descripción de su página oficial.

BRADIO es una banda japonesa que se formó en 2010. BRADIO es el acrónimo de “Break the Rule And Do Imagen On”algo así como romper las reglas de la sociedad en su cotidianeidad, mientras que ofrecen al mundo entretenimiento vibrante con el fin de hacerlo un lugar más fresco. La banda fusiona una serie de géneros como el pop, el rock y el funk para crear una atmósfera apasionante para quienes los escuchan.

BRADIO ha actuado dentro de varios festivales en todo Japón, incluyendo KAZOKU FES, ROCK IN JAPAN y COUNTDOWN JAPAN. También han estado encabezando sus propios espectáculos agotando las entradas ya que rápidamente ganan popularidad.

En 2015 la canción “Flyers” fue utilizada como opening del anime Death Parade y el tercer single “HOTEL ALIEN”, puede ser escuchado como opening del anime Peeping Life. Recientemente lanzaron “Bring It On!”, tema de la aplicación de juego SQUARE ENIX –Rungun Cannonball-.

Toda su discografía está disponible en el servicio de Spotify

BRADIO es una excelente opción si lo tuyo ya no es el clásico jpop o jrock y buscas algo diferente pero con ese toque característico dela música japonesa.