Musica BREAKERZ dará concierto para comenzar su celebración de 10 años

La banda BREAKERZ lanzará su siguiente single “Ikusen no Meikyuu de Ikusen no Nazo wo Toite“, tema de Detective Conan, el próximo 18 de Enero y para celebrarlo tendrán un pequeño e íntimo concierto llamado “BREAKERZ 10 Shunen 10 Ban Shoubu -Warming Up-” en el Harajuku Astro Hall, los boletos para este concierto están disponibles en la página oficial de BREAKERZ.