Musica BREAKERZ interpretará el tema para Detective Conan

La banda de rock BREAKERZ, lidereada por DAIGO anunció que su nueva canción llamada “Ikusen no Meikyuu de Ikusen no Nazo wo Toite” ha sido seleccionada como tema de apertura del nuevo anime de Detective Conan el cuál se estrenará el próximo 7 de Enero.

El single de “Ikusen no Meikyuu de Ikusen no Nazo wo Toite” saldrá en tres ediciones Edición Limitada A, B y Regular. La edición Limitada A incluirá 6 canciones, mientras que la B incluirá un DVD con el PV y making off de la canción, el precio de los discos ronda los 12 USD ($240 mxn).