Musica ¡Disco de “We Are X” se distribuirá a todo el mundo en iTunes!

¡Fanáticos de X Japan! ¡Este 3 de Marzo saldrá para todo el mundo el disco del documental “We are X” a través de la plataforma iTunes, el soundtrack tiene un costo de $140 mxn y contiene 14 canciones, entre ellas La Venus, Without You y más!

“We Are X” es un documental de la Vida de X Japan y Yoshiki, desde sus inicios, sus batallas, sus penas hasta la culminación de la presentación en el Madison Square Garden el 11 de Octubre del 2014. La historia nos relata momentos dolorosos de la banda como cuando se disolvió en 1997, la muerte del guitarrista hide y la muerte del bajista Taiji. Una increíble historia que se presentó en el Festival de Sundance y que ha encantado tanto a fans como a no fans de la banda.