Música | EMINEM y Tokyo Ghoul una mezcla interesante

Hace un par de días se lanzó al mercado el disco KAMIKAZE, el nuevo material discográfico del rapero EMINEM, lo curioso de este disco yque dió de qué hablar durante el fin de semana es que muchas personas estaban debatiendo si la canción “Good Guy” utilizaba un sample de audio del videojuego Kingdom Hearts.

El día de ayer, las dudas se disiparon, cuando uno de los productores del disco publico en su cuenta de Twitter, que el sample del que todos estaban hablando es de la canción “Glassy Sky”, tema utilizado dentro de la serie Tokyo Ghoul √A.

It’s actually Glassy Sky from Tokyo Ghoul. I got it confused with another beat I did in which I used Kingdom Hearts theme. You guys got the exclusive hahaha

— illaDaProducer (@illaDaProducer) September 4, 2018