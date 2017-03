Musica: La cantante Nano anuncia nuevo album y gira de conciertos.

Con motivo de su 5º aniversario la cantante Nano ha anunciado que lanzara un nuevo álbum, el cual estará acompañado de una gira de conciertos y un nuevo proyecto de radio.

Nano, la cantante originaria de New York que se popularizo a partir del año 2010 por sus videos en You Tube y quien posteriormente participaría interpretando temas para las series: Btooom!, Arpeggio of Blue Steel y Chain Chronicle Haecceitas no Hikari.

Ha anunciado que con motivo de su 5º aniversario lanzara un nuevo álbum el cual tituló “The Crossing”, su nuevo material contara con 3 versiones: La versión [NA ver.] incluirá DVD, la versión [NO ver.] incluirá doble CD y por ultimo la versión sencilla del álbum. Todas contaran con 12 temas de los cuales 8 serán temas inéditos.

El lanzamiento tiene fecha para el próximo 31 de Mayo y el costo del álbum será de 3000 yenes para la versión con DVD, 2800 yenes para la de CD doble y 2400 yenes para la versión sencilla.

Aunado a su lanzamiento, la cantante tendrá una gira de 5 fechas dentro de Japón y 3 mas fuera del país. Sus presentaciones comenzaran en Tokio el próximo 11 de Agosto y culminaran en Yakarta el 8 de Septiembre.

Por ultimo la cantante tambien comento que iniciara con un nuevo proyecto de radio, su programa se emitirá por InterFM897 todos los Jueves en un horario de 24:00-24:30

Para mas información pueden visitar su pagina oficial.