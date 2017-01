Musica | LiSA presenta su nuevo sencillo “Catch the Moment”

LiSA ya es un referente hacia la música japonesa actual, siendo una de las artistas más famosas en tierras orientales; tanto es su carisma dentro y fuera del escenario que sus fans se han multiplicado con el paso de los años y a escasos 5 años de iniciada su carrera, ha realizado conciertos en diferentes partes del mundo.

Además de todo esto, ha sido la encargada de interpretar temas de varias series animadas: Angel Beats, NiseKoi, Sword Art Online, Day Break Illusion, Mahouka, por mencionar algunas.

Pero este post no es para mencionarles todo lo que ha hecho y que hará próximamente, es para mencionar que LiSA anuncio esta semana la fecha de lanzamiento de su más reciente sencillo “Catch the Moment” y que será utilizado como tema principal de la película Sword Art Online: Ordinal Scale (que si no sabían llegará a México en la siguiente primavera gracias a los muchachos de Konnichiwa Fest).

Mediante su página oficial en Facebook se publico un pequeño video del sencillo y además se menciona el mes de Febrero como fecha para su lanzamiento.

LiSA ha realizado 2 visitas a México, una en 2015 y una más en 2016 gracias al trabajo de LoveJapan Entertainment.