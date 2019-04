Musica | Man With A Mission lanzará un nuevo sencillo

La carismática banda de rock Man With A Mission (Los lobos) lanzarán un nuevo sencillo el próximo 5 de Junio.

El sencillo lleva por título Remember Me y es usado como el tema principal de la serie Radiation House de Fuji TV. Este nuevo material además incluirá el tema Left Alive, que será utilizado como tema comercial del juego de Square Enix que lleva el mismo nombre.

Mann With A Mission, son más conocidos por aportar los temas de opening para las series Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) e INIYUASHIKI (My Hero).

El tracklist del sencillo es:

Remember Me Left Alive Starlight Syndrome FLY AGAIN 2019

Además del lanzamiento, la banda mencionó que estarán de gira por Japón en el “Remember Me TOUR 2019” entre el 27 de Octubre y el 3 de Diciembre.

Puedes escucharlos en Spotify e iTunes.