Musica: Namie Amuro anuncia su retiro

La cantante Namie Amuro anuncio mediante su página oficial que se retirará de los escenarios el próximo 16 de Septiembre de 2018, prometiendo dar todo de sí en su próximo álbum además de sus próximos conciertos antes de su retiro.

El pasado 16 de Septiembre la cantante celebró 25 años desde su debut, agradeciendo a todos sus fans el apoyo a su carrera desde el momento de su debut.

Namie Amuro interpretó canciones utilizadas en series animadas como One Piece, Nintama Rantaro e Inuyasha; participando también con temas para el live action Death Note Light up the NEW world, y protagonizar un video musical junto a Hatsune Miku.

Amuro estará a cargo del tema principal para el especial de la serie One Piece que se transmitirá el próximo 1 de Octubre.

