Musica | The Gazette World Tour Dogmatic Trois, será lanzado en DVD

Un documental acerca de la más reciente gira del grupo the Gazette, será lanzado en los formatos DVD y BluRay para el Reino Unido y Europa el próximo 24 de Marzo, gracias a JPU Records y distribuido digitalmente a todo el mundo a través de marcas de Sony Music.

La película, de 108 minutos que lleva por título: que incluirá subtítulos en inglés, francés, alemán, español e italiano, exclusivos de la versión física, misma que ya está disponible en preventa mediante Amazon y algunos otros distribuidores, o directamente con JPU Records tanto en formato DVD, como BluRay.

Grabado entre Abril y Junio de 2016, el documental le da una oportunidad inigualable a los fans de la banda, de conocer detalles sobre su más grande World Tour, que tuvo presentaciones en América, Europa y Asia.

Observaremos al quinteto, luchando contra los elementos, mientras una tormenta los deja varados en Houston, USA; lo que pasa cuando su equipo es robado, antes de su primer concierto, incluyendo una laptop con toda la programación, secuencia de luces y horarios; y la experiencia de conocer nuevas ciudades, nuevos países y la vida en el camino de la banda, mientras cambian las enormes arenas de Japón, por escenarios más íntimos en México, Brasil, USA, Canadá, Francia, Alemania y muchos más, incluido Le Zenith de Paris, The Play Station Theatre de Nueva York y el Izvesta Hall de Moscú.

El guitarrista AOI comenta sobre el tour:

Aún se siente algo surreal, viendo cuanta gente conoce a the Gazette en el mundo. En Japón, tenemos el control de todo, y trabajamos con un equipamiento específico. Esta fue la primera vez en muchos años, que no tuvimos ese control tan estrecho, y no pudimos llevar el equipo con nosotros, aún así las cosas funcionaron y tocamos increíble. No creo que podamos igualar las actuaciones de ese tour de nuevo, en especial los shows de Dallas y Nueva York. Esto me hizo darme cuenta, que no debo ser tan quisquillozo. La experiencia ha ampliado mis horizontes y me hizo reflexionar sobre muchas cosas que podriamos implementar en nuestros shows en Japón.