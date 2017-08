Musica: The Idolm@ster Million The@ter Generation 01 es todo un éxito en Japón

La Recording Industry Association of Japan certificó el día de hoy el sencillo “The Idolm@ster Million The@ter Generation 01 Brand New Theater!” que es el primer lanzamiento musical del juego para smartphones “The Idolm@ster Million Live!: Theater Days”; como Disco de Oro por alcanzar la cantidad de más de 100,000 copias en Japón.

LA nueva aplicación, que es un juego de ritmo de la franquicia The Idolm@ster Million Live!, está activa desde el pasado 29 de Junio y cuenta con casi 4 millones de descargas desde su lanzamiento. El sencillo que incluye 3 canciones entre ellas el tema principal del juego, está interpretado por el grupo 765 MILLION ALLSTAR, y fue lanzado por LANTIS el pasado 26 de Julio, logrando la cantidad de 71000 unidades vendidas en su primer semana, llegando a ocupar el tercer puesto en la lista de Oricon, en la semana del 24 al 30 de Julio.

Via: ANN