La cuenta oficial en Twitter de la editorial Earth Star Entertainment anunció. Que la novela ligera Didn’t I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?!. Escrita por FUNA e ilustrada por Itsuki Akata. Tendrá una adaptación animada próximamente. Aunque no se mencionó en que formato será.

FUNA lanzó la novela originalmente en el sitio Shōsetsuka ni Narō! en Enero de 2016. La novela sigue en publicación. El séptimo volúmen estará a la venta el próximo 15 de Marzo.

Neko Mint lanzó una adaptación a manga en Comic Earth Star. Sitio web de la editorial Earth Star Entertainment, en Agosto de 2016.

Sinopsis

Cuando cumple diez años, Adele von Ascham sufre un horrible dolor de cabeza. Es cuando recupera recuerdos de su vida anterior como una chica de dieciocho años llamada Kurihara Misato. Sin embargo su vida cambió cuando muere tratando de ayudar a una niña y conocie a Dios. Durante esa reunión, hace una solicitud extraña y pide ser una chica común en su próxima vida. Pero pocas cosas, especialmente los deseos, se desarrollan como se planea.

Didn’t I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! será la primer adaptación animada de una obra de Earth Star Novel.

