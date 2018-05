Creador de My Hero Academia invitado a la San Diego Comic-Con 2018

VIZ Media nunció que el autor del manga My Hero Academia (Boku no Hero Academia) Kōhei Horikoshi es uno de los invitados de la convención dedicada a los cómics más grande del mundo, San Diego Comic-Con 2018.

VIZ Media reveló un video en Twitter con un mensaje del mangaka.

Kohei Horikoshi, the creator of My Hero Academia, has a message for fans attending this year's San Diego Comic-Con! pic.twitter.com/WibWIguxx2 — VIZ (@VIZMedia) May 29, 2018

Esta será la primer aparición de Kohei Horikoshi de manera profesional en Estados Unidos. Donde además tendrá un panel en donde participarán los actores que dan voz a los personajes de la serie en inglés, Christopher R. Sabat voz de “All Might” y Justin Briner voz de “Deku”; el mangaka también estará presente en el panel de VIZ Media y tendrá un par de sesiones de autógrafos.

Sobre My Hero Academia

En un mundo en el que la mayor parte de la población nace con un Don, una habilidad extraordinaria diferente en cada cual, no tardaron en aparecer tanto villanos como héroes dispuestos a detenerlos. Con el tiempo los héroes pasaron a ser funcionarios del gobierno, estando regulados y viviendo de su trabajo, además de convertirse en objeto de admiración de muchos. Ahora, ser héroe es el sueño de la gran mayoría de niños, que esperan desde muy pequeños a que su Don se manifieste para comenzar a entrenar y soñar con convertirse en los héroes número uno.

La adaptación animada de la serie está disponible en el servicio de Crunchyroll.