My Hero Academia estrena video promocional

My Hero Academia levanta el hype para su nueva temporada

La página oficial de la serie animada My Hero Academia. Adaptación del manga homónimo creado por Kohei Hirohikoshi. Estrenó un video promocional para la tercera temporada. En el video escuchamos el tema “Odd Future” interpretado por UVERworld. Y que servirá como opening de la serie.

The new season will premiere on April 7.

Además una película de la serie se estrenará en verano de este año. En la película conoceremos el pasado de cierto personaje. Que está relacionado con los alumnos de la Clase A.

Si aún no eres fan de la serie, puedes verla en Crunchyroll. Seguro que te atrapará.

Lo vimos en: ANN