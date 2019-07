My Hero Academia – Heroes Rising | #Anime

El equipo del anime My Hero Academia publicó una nueva imagen promocional para la película Boku no Hero Academia the Movie -Heroes: Rising- que se estrenará en cines de Japón el próximo el 20 de Diciembre.

My Hero Academia – Un largo camino a la cima

En un mundo en el que la mayor parte de la población nace con un Don, una habilidad extraordinaria diferente en cada cual, no tardaron en aparecer tanto villanos como héroes dispuestos a detenerlos. Con el tiempo los héroes pasaron a ser funcionarios del gobierno, estando regulados y viviendo de su trabajo, además de convertirse en objeto de admiración de muchos. Ahora, ser héroe es el sueño de la gran mayoría de niños, que esperan desde muy pequeños a que su Don se manifieste para comenzar a entrenar y soñar con convertirse en los héroes número uno.

Además de la película, se espera la cuarta temporada de la serie. Algunos afortunados pudieron ver un avance de la misma durante una proyección especial en Anime Expo 2019.

Lo vimos en: ANN