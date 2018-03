My Hero Academia THE MOVIE ya tiene fecha de estreno

My Hero Academia THE MOVIE se estrenará en Agosto

Durante Anime Japan 2018 se anunció que My Hero Academia THE MOVIE. Se estrenará el próximo 3 de Agosto en cines de Japón. El título oficial es My Hero Academia the Movie: The Two Heroes (Boku no Hero Academia THE MOVIE: Futari no Hero).

En el evento se reveló además una nueva imagen promocional para la película. Creada por el diseñador de personajes Yoshihiko Umakoshi.

La película ocurre en una ciudad flotante creada por los humanos llamada “I Island”. Y la historia ocurre después del arco Final Exam durante el arco Forest Training. Además conoceremos un poco de la juventud de All-Might.

Kohei Horikoshi autor del manga original, esta a cargo de la historia. Además del diseño de personajes y como supervisor en jefe. La película será distribuida por TOHO.

La historia nos mostrará el pasado de cierto personaje, además de tener a los alumnos de la Clase A.

La tercer temporada de la serie animada se estrena el próximo 7 de Abril. Y sabemos que tendrá 25 episodios. Las 2 temporadas anteriores las puedes ver en Crunchyroll.

Lo vimos en: ANN