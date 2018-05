My Hero Academia – The Movie estrena imagen promocional

Una de las series de anime y manga más populares, si no es que la más popular de los últimos años es sin duda My Hero Academia (Boku no Hero Academia). Hace unos meses nos dieron la sorpresa de una película animada de la serie que lleva por título My Hero Academia – The Movie, y ahora nos muestran una segunda imagen promocional de la que podría ser la película animada más esperada del año.

En la imagen podemos ver por primera vez a los personajes Melisa y Devit; Mirai Shida será quien le de voz a Melissa, una chica sin poderes; mientras que Natsuhisa Namase presta su voz a Devit, el padre de Melissa y viejo amigo de All Might; él es un científico que crea accesorios de apoyo para los héroes.

La película llegará a cines de Japón el próximo 3 de Agosto.

My Hero Academia – The Movie

La película sucede en una enorme ciudad flotante llamada “I Island”. La historia se desarolla después del arco del “Final Exam Arc”. También conoceremos un poco de All Might durante sus días de juventud.

Lo vimos en: ANN