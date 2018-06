Anime | My Hero Academia: Two Heroes tiene nuevo trailer

Una de las películas más esperadas por los fans de la animación japonesa es sin duda My Hero Academia: Two Heroes (Boku no Hero Academia: Futari no Hero), una historia de la serie que vino a llenar el hueco que todos los fans del shonen tenemos desde el final de los mangas de Naruto y Bleach.

TOHO comenzó a transmitir un nuevo trailer de la película, en donde conocemos a nuevos personajes, además de escuchar la canción “Long Hope Philia” interpretada por Masaki Suda y es el tema principal de la cinta.

Una película que llegará ¿a todo el mundo?

La cinta tendrá su premier mundial dentro de Anime Expo 2018 el próximo 5 de Julio, para luego estrenarse en Japón el 3 de Agosto; Funimation tiene planes para proyectar la película en Estados Unidos y Canadá en la temporada de Otoño, aún sin una fecha definida.

