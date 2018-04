My Hero Academia y Avengers en una colaboración

El sitio oficial de la serie My Hero Academia. Anunció una campaña promocional en colaboración MARVEL. A pocos días del estreno mundial de la más reciente película del MCU. Por lo que podremos ver a My Hero Academia y Avengers juntos en Japón.

La página de la serie, lanzó un trailer con la campaña.

Además de que algunos de los personajes de My Hero Academia presentan a los héroes de MARVEL.

Captain America & Izuku Midoriya

Midoriya Izuku menciona que entiende los sentimientos de Capital América. Ya que ambos comparten el deseo de ayudar a otros. Y después obtuvieron el poder para hacerlo. Sobre todo admira el enorme sentido de la justicia del Capitán.

Iron Man & Katsuki Bakugo

Bakugo dice que Iron Man es un tipo molesto. Es rico e inteligente y muy poderoso y su poder está básicamente en la palma de su mano. Igual que Bakugo.

Black Widow & Ochaco Uraraka

Uraraka ve a Black Widow como una chica calmada y muy fuerte. Y que puede verse un poco aterradora. Y además admira que ella se preocupa por sus amigos. Uraraka quiere ser una fuerte y bella heroína, igual que Black Widow.

Doctor Strange & Tenya Iida

Iida sabe que Dr. Strange ayuda a las personas desde que es doctor. Además cree que la solución no es matar a otros. Menciona que es una cualidad que muchos deberían seguir.

Thor & Shoto Todoroki

Todoroki compara los poderes eléctricos de Thor con sus propios poderes. Ya que ambos pueden utilizar la fuerza de la naturaleza. Además de que ambos son hijos de héroes.

Hulk & All Might

All Might menciona que el Dr. Banner es el más amable de los Avengers. Pero se transforma en HULK cuando está furioso. Pero que aún tranformado es capaz de no herir a las personas que tiene a su alrededor. Por lo que puede controlar su enorme poder. Izuku dice que es parecido a All Might ya que ambos sufren transformaciones.