¡Nana Mizuki se une al elenco de Gochiusa en su nueva OVA! | #Anime

El staff de Is the Order a Rabbit? (también conocida como Gochiusa) reveló que la nueva OVA, Is the Order a Rabbit? ~Sing For You~ será lanzada el próximo 26 de septiembre. La OVA contará con la participación especial de la seiyū Nana Mizuki, interpretando a la mamá de Chino. De momento, ya es posible ver el primer avance.

El avance también nos permitió escuchar un fragmento del tema Singer Song Paya Poya Melody (romanización no oficial), que será lanzada el mismo día que la OVA. Además de esta canción, interpretada por Petit Rabbit’s with beans, también se incluirá el tema Gimi x Demi Paari Nai ♪, cantada por Rize (Risa Taneda) y Maya (Sora Tokui). El elenco se completa con Ayane Sakura, Inori Minase, Satomi Satō, Maaya Uchida, Rie Murakawa, Saori Hayami y la ya mencionada Nana Mizuki.

Is the Order a Rabbit? se basa en el manga 4-koma original de Koi que la editorial Hōbunsha publica desde marzo de 2011 en su revista Manga Time Kirara Max. Tuvo una adaptación animada en la primavera de 2014, seguida de una segunda temporada en el otoño de 2015. En noviembre de 2017 se lanzó la película Is the Order a Rabbit?? 〜Dear My Sister〜, realizada por production doA.

La historia inicia cuando Cocoa entra en el café Rabbit House pensando que encontraría conejos. Lo que descubre, sin embargo, es que se trata de una casa de huéspedes de su escuela, dirigida por su compañera, Chino Kafū, con quien pronto establece una amistad. A partir de este encuentro, Cocoa conoce a otras chicas con quienes comparte una cotidianeidad llena de dulces momentos.

Lo vimos en Comic Natalie