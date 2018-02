Nanatsu no Taizai ya tiene fecha de estreno

Nanatsu no Taizai llega al cine

El sitio oficial de la película animada Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) reveló datos importantes de la película.

Titulo: Gekijōban Nanatsu no Taizai Tenkū no Torawarebito. (The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky)

Fecha de estreno: 18 de Agosto

La película mostrará una nueva historia escrita por Nakaba Suzuki, creador del manga original.

Los cines que presentarán la película tendrá preventa de boletos el próximo 3 de Marzo. Cada uno de los boletos, viene acompañado con un folder. Cada uno con una ilustración realizada por Suzuki.

Sinopsis de la serie

Un grupo de tiranos tomó el trono. Ahora la princesa Elizabeth deberá buscar un grupo de caballeros conocidos como Los SIete Pecados Capitales. Ellos la ayudarán a recuperar el reino.

Lo vimos en: ANN