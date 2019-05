Nanatsu no Taizai se acerca al final | #Manga

En la edición 23 de la revista Weekly Shonen Magazine de editorial Kodansha reveló que el manga Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) llegará a su final en la próxima edición de la revista. El siguiente capítulo de la historia será el 310 y se llamará: «Farewell, The Seven Deadly Sins».

Nanatsu no Taizai – un viaje a la redención.

Elizabeth Liones, la tercera princesa del reino de Liones, tras el golpe de estado hecho por los Caballeros Sagrados decide huir y buscar a los ya desaparecidos caballeros que se hacen llamar Los siete pecados capitales, cuya orden está conformada por los peores criminales del reino.

Un día cae desmayada en una taberna. Al ver a Elizabeth los clientes creen que es uno de los Sietes Pecados, y todos menos el joven dueño de la taberna y su compañero Hawk —un puerco que puede hablar— huyen asustados. El joven dueño de la taberna revela que es Meliodas, el Pecado de la Ira del Dragón y el Capitán de los Siete Pecados Capitales.

Elizabeth impresionada al encontrar al primer Pecado, decide buscar a los otros restantes junto a Meliodas y Hawk, que se transportan sobre el lomo de la madre de Hawk, para así encontrar a los restantes miembros de Los Siete Pecados Capitales.

La historia cuenta con una serie animada de 2 temporadas y una película, todo está disponible en Netflix.

Lo vimos en: ANN