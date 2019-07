Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods muestra avance

El sitio web oficial de Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods publicó un trailer de la nueva temporada, así como una imagen promocional. La serie se estrenará durante la temporada de otoño.

A diferencia de las temporadas anteriores, que fueron realizadas por A-1 Pictures, en esta ocasión Studio DEEN estará a cargo, con dirección de Susumu Nishizawa. El director ha trabajado en series como Inu Yasha, Mobile Suit Gundam y Sword Art Online: Alicization.

El elenco de voces seguirá contando con la participación de Yūki Kaji, Sora Amamiya, Misaki Kuno, Aoi Yūki, Tatsuhisa Suzuki, Jun Fukuyama, Yūhei Takagi, Maaya Sakamoto y Tomokazu Sugita.

La historia comienza cuando la princesa Elizabeth Liones comienza la búsqueda de los Siete Pecados Capitales, un grupo de caballeros que habían servido a la Corona hasta que, supuestamente, fueron vencidos por los Caballeros Sagrados. Cuando éstos últimos ejecutaron un golpe de estado, Elizabeth intenta reunir a los legendarios guerreros para recuperar el país.

Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods se basa en el manga original de Nakaba Suzuki, que se publica desde 2012 y, hasta la fecha, reúne 37 volúmenes recopilatorios. Las tres primeras temporadas están disponibles en nuestro país a través del servicio de Netflix.

Lo vimos en ANN