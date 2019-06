Neon Genesis Evangelion más que el anime. Top 6 Curiosidades

Neon Genesis Evangelion es sin duda la serie de anime más prostituida comercializada en el mundo, si aún cuando hay series tan populares como Naruto, One Piece y en últimos años, Shingeki no Kyojin o My Hero Academia, ninguna ha tenido el impacto mediático y de mercancía que tiene Evangelion.

Hace una semana la serie (estrenada originalmente en 1995) llegó a Netflix, la plataforma de video on demand más conocida en el mundo, haciendo que los que somos fans de Eva nos emocionáramos como niños por poder ver nueva mente la serie que nos hizo fans del anime, y acerco una serie icónica a nuevas generaciones. Netflix, añadió los 26 episodios originales de Neon Genesis Evangelion, y las películas Death (TRUE)² y The End of Evangelion.

Pero Evangelion no se termina ahí, ya que después de su estreno hace más de 20 años, hubo una cantidad inimaginable de productos derivados del impacto mediático que ha tenido la serie al pasar de los años, tanto ha sido el hype de la serie que incluso hubo un Rebuild, en donde nos cuentan los acontecimientos, con algunos cambios bastante perturbadores pero al mismo tiempo muy interesantes.

Aquí no termina todo, algunos de los productos que se hicieron con diseños basados en la serie, son tan simples como una cámara fotográfica y hasta el increíble Shinkansen (Tren Bala) que estuvo dando servicio en Japón.

Smartphones

Hace algunos años se produjeron 2 smartphones edición limitada inspirados en el diseño del EVA 01 y en la interfaz de las computadores de NERV

Cámaras

La Pentax Q10 con diseños inspirados en ‘Rei Ayanami‘, ‘Evangelion – Unidad 01‘ y ‘Asuka Langley Shikinami’; de las cuales hubo 1500 unidades de cada modelo y tuvieron un costo de 59,800 yenes. Al parecer las cámaras fueron exclusivas de Japón.

Amplificadores

Amplificadores para guitarra, en una versión especial con 4 diseños diferentes, 2 versiones en donde vemos el EVA-01, uno con Rei y otro con Asuka. Los amplificadores de la compañía HESU modelo Modern M212 Custom Cabinet, tuvieron un precio de 129,600 yenes (aprox. $1,180 dólares) y fueron parte de una edición limitada, de la que sólo hubo 3o unidades de cada uno de los diseños.

Tarjetas Bancarias

El grupo financiero Sumitomo Mitsui, en conjunto con VISA, famosos por haber lanzado diseños temáticos para sus tarjetas tanto de Pokémon como de Shingeki no Kyojin, lanzaron diseños inspirados en Evangelion, y que mejor que sus personajes más famosos para aparecer en estas geniales tarjetas personalizadas.

FIGURAS

Entre todas las figuras que se han elaborado hay una que destaca entre todas, fue lanzada a finales de 2018 y la puedes obtener con nuestros amigos de Distribuidora ANIMEXICO. Sin duda estamos hablando del EVA-01 TEST TYPE METAL BUILD, la figura de colección más genial de todas.

Y por último pero no menos relevante:

Shinkansen (Tren Bala)

El exitoso Shinkansen de Evangelion uvo su ultimo viaje el pasado 13 de Mayo. Los últimos 2 años que estuvo en funcionamiento fueron una extensión del tiempo que se había planeado. Transportando a los pasajeros de la linea JR-West entre las estaciones Shin-Osaka y la de Hakata Sōgōsharyōsho.

Y esto es sólo una muestra de una cantidad enorme de productos que han sido diseñados con motivo de la serie de anime más popular de los últimos 25 años: NEON GENESIS EVANGELION. Además de que con el estreno de la película Evangelion 3.0 + 1.0 seguramente habrá otra hola de productos que nos darán para otros 25 años de hype.